Ces journées d’initiation et de découverte ouvertes à toutes les « Générations Pêche » sont organisées dans le cadre des 70 ans du barrage de Bort-les-Orgue sont faites pour vous ! Les 3 Fédérations Départementales de Pêche qui interviennent sur le lac (Cantal, Corrèze et Puy-de-Dôme) vous accueilleront sur la plage de Lanobre au Château de Val et vous orienteront vers des guides de pêche professionnels spécialement mobilisés pour vous. I lls animeront 5 ateliers avec pratique à la clé : pêche en float-tube – pêche à la carpe – pêche au coup – pêche à la mouche et montage de cannes – pêche en bateau. Un sixième atelier concerne la connaissance des milieux aquatiques. Vous souhaitez découvrir la pratique de la pêche et vous initier aux différentes techniques de pêche dans des conditions privilégiées d’apprentissage, de conseils personnalisés et d’encadrement ? Château de Val Les Fontilles 15270 Lanobre Lanobre Cantal

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

