du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Val

Elle développe une analyse de l’évolution des paysages de l’Artense et de ses perceptions et invite le visiteur à s’immerger dans l’atelier du paysagiste, au cœur de son cheminement de pensée jusqu’à la production du projet. Organisée par : Office de Tourisme de Sumène Artense – 04 71 78 76 33 Gestes barrières et mesures sanitaires en vigueur

Entrée libre

RDV point information site de VAL – Découvrez cette exposition pour comprendre la formation des ces magnifiques paysages. Château de Val 15270 Lanobre

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Lieu Château de Val Adresse 15270 Lanobre Ville Lanobre