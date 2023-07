Visite guidée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand Château de Vaire-le-Grand Vaire Catégories d’Évènement: Doubs

Vaire Visite guidée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand Château de Vaire-le-Grand Vaire, 17 septembre 2023, Vaire. Visite guidée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Vaire-le-Grand Entrée adultes : 8 € – Enfants à partir de 8 ans : 5 € À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, profitez d’une visite guidée du château et des jardins à la française de Vaire-le-Grand, avec animation en costume évoquant l’art de vivre au XVIIIe siècle. Château de Vaire-le-Grand 10 rue de Charmont 25220 Vaire-Arcier Vaire 25220 Vaire-Arcier Doubs Bourgogne-Franche-Comté 06 08 00 33 36 http://v.l.g.free.fr Le château et les jardins de Vaire-le-grand sont situés sur un promontoire au cœur de la vallée du Doubs et offrent une vue exceptionnelle sur celle-ci. Le jardin à la française a été aménagé pour le premier président au parlement Boisot en 1713 et présente terrasses, allées couvertes, bassin, théâtre de verdure et sera animé à cette occasion par des personnes en costumes évoquant l’art de vivre au XVIIIe siècle. situé 13 km au nord de Besançon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

