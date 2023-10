VISITES HISTORIQUES ET CHASSES AU TRÉSOR Château de Vair Vair-sur-Loire, 18 octobre 2023, Vair-sur-Loire.

Vair-sur-Loire,Loire-Atlantique

Le château de Vair est ouvert à la visite tous les Mercredis d’Avril à Novembre de 14h à 19h. Au programme : visites, jeux, spectacles.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 19:00:00. EUR.

Château de Vair

Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The castle of Vair is open to visitors every Wednesday from April to November from 2pm to 7pm. On the program: visits, games, shows

El castillo de Vair está abierto a los visitantes todos los miércoles de abril a noviembre de 14:00 a 19:00 h. En el programa: visitas, juegos, espectáculos

Das Schloss Vair ist von April bis November jeden Mittwoch von 14:00 bis 19:00 Uhr für Besucher geöffnet. Auf dem Programm stehen Besichtigungen, Spiele, Aufführungen

Mise à jour le 2023-06-22 par eSPRIT Pays de la Loire