Visite du Château de Vaillac Château de Vaillac Cœur de Causse, 16 juillet 2023, Cœur de Causse.

Cœur de Causse,Lot

Pour cet été 2023, le château de Vaillac ouvre ses portes. Monument historique du XVe – XVIIe siècle, le château surplombe la petite vallée du Céou et le village de Vaillac. Laissez-vous guider pour découvrir les secrets de son château..

2023-07-16 13:30:00 fin : 2023-07-21 19:30:00. 3.5 EUR.

Château de Vaillac Vaillac

Cœur de Causse 46240 Lot Occitanie



This summer 2023, the Château de Vaillac opens its doors. A historic monument dating from the 15th to 17th centuries, the château overlooks the Céou valley and the village of Vaillac. Let us guide you through the secrets of the château.

El castillo de Vaillac abrirá sus puertas este verano (2023). Monumento histórico de los siglos XV y XVII, el castillo domina el valle del Céou y el pueblo de Vaillac. Déjese guiar para descubrir los secretos del castillo.

Für diesen Sommer 2023 öffnet das Schloss von Vaillac seine Pforten. Das Schloss ist ein historisches Monument aus dem 15. bis 17. Jahrhundert und überragt das kleine Tal des Flusses Céou und das Dorf Vaillac. Lassen Sie sich führen, um die Geheimnisse seines Schlosses zu entdecken.

Mise à jour le 2023-07-19 par OT Labastide-Murat