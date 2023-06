Visite commentée d’un château médiéval par son propriétaire Château de Vaillac Cœur de Causse Cœur de Causse Catégories d’Évènement: Cœur de Causse

Le château de Vaillac représente un remarquable exemple d’architecture militaire de la fin du Moyen Âge dans la région du Quercy. Son corps de logis principal fut érigé à la fin du XVe siècle. Les dépendances, construites à la fin du XVIe siècle, comprennent une chapelle castrale, une écurie monumentale fortifiée, un rare exemple de cette époque subsistant en France, ainsi qu’une allée de tilleuls en terrasse.

Cet édifice majestueux fut édifié par la puissante famille des Ricard de Gourdon de Genouillac, comte de Vaillac. Au début de la construction, Jeanne de Rassiols, dame de Vaillac, n'était autre que la grand-mère de Galiot de Genouillac, illustre Grand Maître de l'Artillerie sous le règne de François Ier, qui fit ériger son propre château à Assier.

Notons que Jeanne de Rassiols, dame de Vaillac, est la grand-mère de Galiot de Genouillac, célèbre grand maître de l’artillerie sous François Ier et grand écuyer de France, au moment même où la construction débutait. Accès parking fléché à partir de la route montant devant l’église de Vaillac. Accès PMR : par chemin à côté de la chapelle au sud du village de Vaillac. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

