Festival en Gervanne Sye – Saoû Chante Mozart Château de Vachère Montclar-sur-Gervanne, 5 juillet 2023, Montclar-sur-Gervanne.

Montclar-sur-Gervanne,Drôme

Un programme de musique espagnole de haute volée par les lauréats des Victoires de la Musique. Eugénie Joneau, mezzo-soprano – Philippe Bernold, flûte- Aurélien Pascal, violoncelle – Emmanuel Rossfelder, guitare.

2023-07-05 21:00:00 fin : 2023-07-05 . EUR.

Château de Vachère

Montclar-sur-Gervanne 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A program of top-flight Spanish music by the winners of the Victoires de la Musique awards. Eugénie Joneau, mezzo-soprano – Philippe Bernold, flute – Aurélien Pascal, cello – Emmanuel Rossfelder, guitar

Un programa de música española de alto nivel a cargo de los ganadores de los premios Victoires de la Musique. Eugénie Joneau, mezzosoprano – Philippe Bernold, flauta – Aurélien Pascal, violonchelo – Emmanuel Rossfelder, guitarra

Ein hochkarätiges Programm mit spanischer Musik von den Preisträgern der Victoires de la Musique. Eugénie Joneau, Mezzosopran – Philippe Bernold, Flöte – Aurélien Pascal, Violoncello – Emmanuel Rossfelder, Gitarre

Mise à jour le 2023-06-23 par Office de Tourisme du Val de Drôme