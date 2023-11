Salon d’hiver au chateau de Trousse-Barrière à Briare Château de Trousse-Barrière Briare Catégorie d’Évènement: Briare Salon d’hiver au chateau de Trousse-Barrière à Briare Château de Trousse-Barrière Briare, 1 décembre 2023, Briare. Salon d’hiver au chateau de Trousse-Barrière à Briare 1 – 17 décembre Château de Trousse-Barrière Venez découvrir ou redécouvrir un grand nombre d’artistes au château de Trousse-Barrière lors de ce salon d’hiver qui se déroulera du 1er décembre au 17 décembre de 14 h à 18 h, les vendredis, samedis et dimanches. Entrée gratuite. Château de Trousse-Barrière Château de Trousse-Barrière, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 27 39 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T13:00:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00

2023-12-01T13:00:00+01:00 – 2023-12-01T17:00:00+01:00
2023-12-17T13:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00
Château de Trousse-Barrière
Château de Trousse-Barrière, Briare
Briare

