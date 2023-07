Cet évènement est passé Exposition : Les Schubertiades en atelier Château de Trousse-Barrière Briare Catégorie d’Évènement: Briare Exposition : Les Schubertiades en atelier Château de Trousse-Barrière Briare, 7 juillet 2023, Briare. Exposition : Les Schubertiades en atelier 7 – 23 juillet Château de Trousse-Barrière Notre artiste en résidence au château de Trousse-Barrière, Judite Da Silva Gameiro expose !

Découvrez l’intérieur d’un atelier de création de costumes et de mise en scène du concert des Schubertiades qui se jouera à la Philharmonie de Paris au mois de septembre. L’exposition est accessible du vendredi au dimanche de 14h à 18h, au château de Trousse-Barrière, jusqu’au 23 juillet. Entrée gratuite Château de Trousse-Barrière Château de Trousse-Barrière, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 20 08 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@villedebriare.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

