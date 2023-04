Exposition d’Armelle Le Golvan à Briare Château de Trousse-Barrière Briare Catégorie d’évènement: Briare

Exposition d'Armelle Le Golvan à Briare 19 – 30 avril Château de Trousse-Barrière Le château de Trousse-Barrière accueille les oeuvres (dessins, peintures, collages) d'Armelle Le Golvan du 19 au 30 avril. Originaire de Briare, Armelle Le Golvan a à coeur de faire découvrir son univers, ses créations. Elle collabore en tant qu'illustratrice auprès de revues littéraires, poétiques. Accès gratuit.

2023-04-19T14:00:00+02:00 – 2023-04-19T18:00:00+02:00

2023-04-30T14:00:00+02:00 – 2023-04-30T18:00:00+02:00 FMACEN045V50A3D2 ARMEL LE GOLVAN

