Morbihan Découverte du Château de Trémohar Château de Trémohar Berric, 16 septembre 2023, Berric. Découverte du Château de Trémohar 16 et 17 septembre Château de Trémohar Visite guidée d’1h environ : Samedi et Dimanche après-midis. Pour une troisième fois consécutive, le château de Trémohar se joint à l’édition 2023 des Journées Européennes du Patrimoine.

Venez découvrir l’histoire et les anecdotes des différentes familles de propriétaires qui se sont succédées.

informations sur www.tremohar.fr Château de Trémohar Trémohar, 56230, Berric Berric 56230 Morbihan Bretagne http://www.tremohar.fr/ http://www.tremohar.fr/le-chateau.php;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00091032 communs du XVIe s et château du XVIIIe

Inscrit à l'inventaire supplémentaire des MH

