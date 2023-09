Marché du Patrimoine et visites du Château de Trélon Château de Trélon Trelon Catégories d’Évènement: Nord

Trélon Marché du Patrimoine et visites du Château de Trélon Château de Trélon Trelon, 16 septembre 2023, Trelon. Marché du Patrimoine et visites du Château de Trélon 16 et 17 septembre Château de Trélon Entrée au marché libre. 5€ la visite du château & !

Amateurs d’histoire, de bonne cuisine et d’artisanat local, préparez vous à un week-end de folie au château de Trélon !

Voici un petit avant-goût de ce qui vous attend :

Visites guidées du château

Marché d’artisans

Dégustations de produits du terroirs

Démonstrations d’artisans talentueux

Camp militaire des années 40

Stand de tir à l’arc

Véhicules anciens

& bien plus encore !

Rejoignez nous et venez nombreux pour célébrer le patrimoine ! Château de Trélon Place de la Piquerie – 59132 Trélon Trelon 59132 Nord Hauts-de-France Maison seigneuriale fin XVIe siècle sur un site fortifié dès 1147. Demeure restaurée et embellie par la famille de Merode au XVIIIe siècle (1701-1731) et au XIXe siècle (1850-1890). (Route) RD 951 d’Avesnes à Chimay ou RD 963 de Liessies à Trélon. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Château de Trélon Détails Catégories d’Évènement: Nord, Trélon Autres Lieu Château de Trélon Adresse Place de la Piquerie - 59132 Trélon Ville Trelon Departement Nord Lieu Ville Château de Trélon Trelon latitude longitude 50.061158;4.100347

Château de Trélon Trelon Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trelon/