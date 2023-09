Visite du rucher du château Château de Treffort Val-Revermont, 16 septembre 2023, Val-Revermont.

Visite du rucher du château 16 et 17 septembre Château de Treffort Inscription sur place ou sur internet. Visite libre du château : 5€ (18 ans et plus), gratuit (pour les – de 18 ans, les étudiants et les cartes pass). 5€/personne en plus pour la visite du rucher.

Un focus autour de l’apiculture avec des ouvertures de ruche (voir les horaires), petite restauration thématique et une ruche pédagogique sera installée pour l’occasion dans le château.

Château de Treffort 2 place des Tilleuls 01370 Val-Revermont Val-Revermont 01370 Treffort Ain Auvergne-Rhône-Alpes 0474229330 http://chateaudetreffort.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100084472643758 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-chateaudetreffort.mapado.com/ »}] Ancien domaine des comtes de Savoie et de l’architecte Tony Ferret, le château de Treffort, dans le département de l’Ain, surplombe la Bresse depuis les monts du Revermont.

@Léo Goudard