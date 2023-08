Visite guidée au château de Trécesson Château de Trécesson Campénéac Catégories d’Évènement: Campénéac

Morbihan Visite guidée au château de Trécesson Château de Trécesson Campénéac, 16 septembre 2023, Campénéac. Visite guidée au château de Trécesson Samedi 16 septembre, 10h30 Château de Trécesson Tarif réduit à 5€ pour tous les visiteurs /gratuit pour les moins de 6 ans. (Paiement uniquement en espèce ou chèque) N.B : Pas d’accessibilité possible dans l’intérieur du château pour les personnes à mobilité réduite. Exceptionnelle ouverture le 16 semptembre à l’occasion des Journées du Patrimoine avec exposition de différents véhicules Renault Alpine, célèbre marque du Patrimoine automobile français. Château de Trécesson Trécesson, 56800, Campénéac Campénéac 56800 Morbihan Bretagne https://instagram.com/chateau.trecesson?;https://www.facebook.com/profile.php?id=100083966103974;https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00010308 Niché dans la forêt de Brocéliande, le château est posté comme une sentinelle entourée de hauts murs de schiste rouge. Ses larges douves en eau lui renvoient légendes et folles histoires de revenants qui se marient parfaitement avec ce lieu romantique. Sa construction remonte au XVème siècle par Jean de Trécesson. à 3 kms de la quatre voies entre Guer et Ploermel. Grand parking au-dessus du site Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Château de Trécesson
Adresse Trécesson, 56800, Campénéac
Ville Campénéac
Departement Morbihan

