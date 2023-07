Arina Essipowitsch. Déplier l’image Château de Tours Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Arina Essipowitsch. Déplier l’image 16 et 17 septembre Château de Tours

Déplier l’image dévoile une série de photographies inédite réalisée par l’artiste dans la Loire et ses environs.

S’inspirant du fleuve et de ses méandres, l’œuvre d’Arina Essipowitsch invite à voyager dans la vallée, depuis ses éléments minéraux et aquatiques jusqu’à son patrimoine architectural local, qui l’inspirent et la nourrissent.

À travers ses photographies, l’artiste explore les notions d’identité et de déplacement, liées à son parcours de vie. Ses images saisissent des moments de son intimité avec les surfaces sensibles qu’elle habite : le sable, les rochers, les écorces ou les murs, avec le souhait de les faire perdurer dans le temps.

Née à Minsk en 1984, Arina Essipowitsch réalise des études d’art à Aix-en-Provence et Dresde en Allemagne. Elle travaille entre Berlin et Aix-en-Provence, son lieu de résidence actuel. Ses photographies ont fait l’objet de plusieurs expositions dans des musées, institutions et espaces d’art.

L’œuvre d’Arina Essipowitsch est comme un jeu qui semble vouloir épuiser l’ensemble des possibilités physiques de la photographie, perdant le spectateur dans les échelles, les plis et coupes, passant d’un détail à un autre afin de tenter de restituer l’entièreté d’une histoire sensible et introspective

Château de Tours 25 avenue André-Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 95

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Arina Essipowitsch, Main (Claire) © Arina Essipowitsch – adagp2023