Exposition : En Vie 16 et 17 septembre Château de Tours

L’exposition du Jeu de Paume à Tours présente « En vie », un corpus de 50 tirages, à travers lesquels Julien Magre – lauréat du Prix Niépce 2022 – documente son quotidien de 1999 à 2020.

Derrière son objectif, il immortalise des scènes de famille : les portraits de sa compagne aux premiers temps de leur relation, les photographies de ses deux filles, jusqu’à ce que l’une d’elles s’éteigne, puis les images de son fils, le dernier né.

Né en 1973, Julien Magre vit et travaille à Paris. Diplômé des Arts Décoratifs de Paris en 2000, son travail est représenté par la galerie Le Réverbère à Lyon depuis 2017. À Paris Photo en 2010, Agnès b. repère son travail lors de la signature de Caroline, Histoire numéro deux (Filigranes, 2010). En parlant de ce projet qu’il mène maintenant depuis quinze ans, le photographe se dit « spectateur de [sa] propre intimité » : choisissant la bonne distance avec son sujet, ni trop loin, ni trop près, il documente son quotidien, et par là même le rend poétique.

En 2022, il est l’un des lauréats de « La grande commande photographique du ministère de la Culture » initiée par la BnF.

Château de Tours 25 avenue André-Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 95 http://www.tours.fr Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre niveaux, entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions de la Ville de Tours. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux expositions annuelles consacrées à la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Julien Magre © Galerie Le Réverbère, Lyon