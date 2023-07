Yves Jaquet. Émergence Château de Tours Tours, 16 septembre 2023, Tours.

Yves Jaquet. Émergence 16 et 17 septembre Château de Tours

Dans le domaine pictural, la création est le reflet d’une personnalité, d’un vécu, d’une sensibilité sous influence environnementale contrôlée ou pas…

Issu d’un milieu rural et diplômé de l’École des Beaux-Arts de Rouen, Yves Jaquet puise son inspiration dans la nature pour nourrir son expression artistique. Très vite, il oriente ses recherches vers le monde végétal et minéral et développe ses propres techniques mixtes, principalement à base de carton, de papier et de pigments naturels.

La matière organique, terreau de son inspiration, retourne à son expression propre, à ses états progressifs, déposant au passage ses propres souvenirs, ses hivers acérés, ses printemps splendides, ses automnes radieux. Elle nous révèle les émotions, les traverses des âges, les histoires improbables, les souvenirs imaginaires… Structurées de rythmes naturels, hérissées ou caressées par des lichens qui prennent la forme du réel, profondément encrées par notre univers originel, ses œuvres ont leur vie propre. Il n’est pas inutile de penser que cette vraie-fausse matière est composée de pâte à papier, elle-même issue de l’arbre. Ainsi, la boucle se referme : ses tableaux-sculptures sont les témoins du mouvement perpétuel de la matière.

Les œuvres d’Yves Jaquet, mimétismes fascinants, nous racontent nos racines, la vie, la re-naissance et l’avenir, nous offrant des horizons infinis, que l’on distingue déjà…

Château de Tours 25 avenue André-Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 95 http://www.tours.fr Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre niveaux, entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions de la Ville de Tours. Ces expositions sont en règle générale, des projets originaux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visiteurs par an. Cette amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des présentations. Celles-ci s’inscrivant dans une programmation diversifiée définie par un comité de pilotage et abordant tous les champs de la création : de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de l’archéologie à l’art contemporain. Selon les expositions, nous atteignons des publics très divers, notamment en effectuant un grand travail vers les scolaires et les étudiants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites guidées et conférences. Cette fréquentation habituelle est bien évidemment et en fonction des saisons complétée par l’accueil des touristes. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux expositions annuelles consacrées à la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Château de Tours