Mêlant dessin, peinture, sculpture, son et vidéo, cette exposition présente des artistes singuliers, affranchis de toutes exigences académiques voire de toutes influences artistiques. Une scénographie originale met en lumière autant les œuvres que leur contexte de création et plonge le visiteur dans l’univers de ces artistes.

Découvrez des créations qui, par leur caractère hors-norme, défient le visiteur autant qu’elles l’invitent à entrer dans l’intimité de leurs créateurs. Ici, plus que nulle part ailleurs, l’œuvre présentée est indissociable de l’artiste dont elle émane. Elle est le témoin de son mode de vie, de son éducation, de la société dans laquelle il a grandi, et de comment cette dernière a pu forger sa sensibilité.

Bien souvent la production est frénétique, associant pauvreté des matériaux, urgence créatrice, besoin instinctif et vital de s’exprimer. C’est de l’ordre de l’énigme, voire de l’impossible : comment ces marginaux ont pu créer autant avec si peu ? Pour trouver la réponse, une nécessité s’impose : mettre autant en lumière les œuvres que leur contexte de création, au moyen de documents écrits, sonores ou visuels.

Nous souhaitons une visite touchante, une visite où les sens feront sens !

Château de Tours 25 avenue André-Malraux, 37000 Tours Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 21 61 95 http://www.tours.fr Depuis 2001, le Château de Tours présente annuellement et sur quatre niveaux, entre 10 et 12 expositions produites par le Service des Expositions de la Ville de Tours. Ces expositions sont en règle générale, des projets originaux conçus et créés pour le lieu. Le Château reçoit entre 40 et 50 000 visiteurs par an. Cette amplitude dans la fluctuation varie suivant la nature des présentations. Celles-ci s'inscrivant dans une programmation diversifiée définie par un comité de pilotage et abordant tous les champs de la création : de la peinture à la photographie, de la poterie à la sculpture, de l'archéologie à l'art contemporain. Selon les expositions, nous atteignons des publics très divers, notamment en effectuant un grand travail vers les scolaires et les étudiants avec ateliers pédagogiques, accueil des classes, visites guidées et conférences. Cette fréquentation habituelle est bien évidemment et en fonction des saisons complétée par l'accueil des touristes. Enfin et pour être exhaustif, le Château présente depuis 2010 en partenariat avec le Musée du Jeu de Paume, deux expositions annuelles consacrées à la photographie qui se déploient sur le rez-de-chaussée et le premier étage.

