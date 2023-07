Visite commentée de l’église et du château du Malartic Château de Tournemire Montaut-les-Créneaux, 16 septembre 2023, Montaut-les-Créneaux.

Visite commentée de l’église et du château du Malartic 16 et 17 septembre Château de Tournemire Gratuit. Sur inscription. Rendez-vous au Malartic.

Les bénévoles de CAP Montaut vous ouvrent cette église méconnue située au sud-ouest du village. Partez à la découverte des richesses du hameau du Malartic à Montaut-les-Créneaux. Découvrez l’histoire et l’architecture de cette église avant de découvrir le château privé situé à proximité en compagnie du propriétaire des lieux.

Château de Tournemire Le Malartic, 32810 Montaut-les-Créneaux Montaut-les-Créneaux 32810 Gers Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 81 73 92 55 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 69 47 74 06 »}] Le château privé de Tournemire est situé au Malartic sur la commune de Montaut-les-Créneaux.

Situé dans la vallée de l’Arçon, il a été construit par la famille Tournemire au XIVe siècle et remanié au XVIe siècle. Il était à l’origine, un village à part entière et a été annexé à la commune de Montaut en 1821. Il dispose de quatre tours surmontées de toits à la française avec ouvertures à croisillons, et de trois tours rondes qui font son originalité. Près du château se situent un pigeonnier et une croix sculptée du XVIIIe siècle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:15:00+02:00 – 2023-09-16T12:15:00+02:00

2023-09-17T11:15:00+02:00 – 2023-09-17T12:15:00+02:00

©Grand Auch Cœur de Gascogne