Château de Tirancourt- visite des extérieurs

Château de Tirancourt- visite des extérieurs
Dimanche 17 septembre, 14h30
entrée libre
Visite commentée le dimanche 17 septembre à 14h30 et à 15h30.

Présentation par le propriétaire des extérieurs du château de Tirancourt XVIIIeme et XIXeme siécle, inscrit aux monuments historiques en 2019
Château de Tirancourt
2, rue du Château 80310 La chaussée-tirancourt
La Chaussée-Tirancourt
80310
Somme
Hauts-de-France
Château XVIIIeme et XIXeme- parc paysager sur les bords de Somme

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Château de Tirancourt
2, rue du Château 80310 La chaussée-tirancourt
La Chaussée-Tirancourt
Somme

