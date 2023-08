Visite du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié Catégories d’Évènement: Lantignié

Rhône Visite du Château de Thulon Château de Thulon Lantignié, 16 septembre 2023, Lantignié. Visite du Château de Thulon 16 et 17 septembre Château de Thulon Nombre de place limité à 30 personnes par visite Visite de la partie historique du Château de Thulon.

Ancien château renaissance fortifié vendu à la révolution et remanié au XIXème siècle.

Un petit exposé sera proposé en préambule à la visite guidée. Château de Thulon 6 chemin de Thulon 69430 LANTIGNIE Lantignié 69430 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chateaudethulon.fr [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudethulon.fr »}] Visite du château de Thulon avec un historique préalable. Arrivée souhaitée 5 minutes avant l’horaire choisi. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

