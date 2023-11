CESSION – REPRISE – Accompagnement et Témoignages CHATEAU DE THOUARS Talence Catégories d’Évènement: Gironde

CESSION – REPRISE – Accompagnement et Témoignages Lundi 6 novembre, 11h00 CHATEAU DE THOUARS inscription gratuite et obligatoire sur le site du CRA OBJECTIFS:

connaître les possibilités d’accompagnement à chaque étape du projet de reprise ou de transmisison

comprendre les enjeux au travers des témoignages de dirigeants et de repreneurs

évitez les pièges de la transmission en s’appuyant sur l’expérience des autres

DEROULE:

après une présentation rapide des 3 réseaux organisateurs, vous assisterez à une table ronde qui vous permettra de recueillr les témoignages de cédants et de repreneurs ayant récemment réalisé ces opérations de cession ou de reprise

après une présentation rapide des 3 réseaux organisateurs, vous assisterez à une table ronde qui vous permettra de recueillr les témoignages de cédants et de repreneurs ayant récemment réalisé ces opérations de cession ou de reprise

vous pourrez ensuite échanger avec eux lors d'un cocktail de clôture de la réunion Une autre réunion portant sur le même thème est organisée par les mêmes partenaires le 28 novembre à POITIERS CHATEAU DE THOUARS 27 allée des Petits Rois 33400 THOUARS Talence

2023-11-06T11:00:00+01:00 – 2023-11-06T14:00:00+01:00

2023-11-06T11:00:00+01:00 – 2023-11-06T14:00:00+01:00

