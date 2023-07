Circuit à pied : « Quartier de Thouars, du château au stade nautique » Château de Thouars Talence, 17 septembre 2023, Talence.

Circuit à pied : « Quartier de Thouars, du château au stade nautique » Dimanche 17 septembre, 14h00 Château de Thouars Gratuit. Sur inscription.

Habité jusqu’en 1955 et témoin du passé médiéval de la commune, le château de Thouars affiche un surprenant contraste entre sa façade nord et sa façade XIXe dessinée par Charles Durand. Aux abords de l’édifice, un bunker rappelle l’occupation allemande du lieu. Son rachat avec une partie du domaine par la commune en 1957 permettra plus tard l’installation d’un stade nautique aujourd’hui réhabilité.

Le Château de Thouars est un beau palais, au cœur d'un parc arboré sur la commune de Talence, dans l'agglomération bordelaise. Le château ne se visite pas mais accueille ponctuellement des expositions d'art. Le parc d'agrément est très agréable. Les pelouses sont propices à la détente. Une aire de jeux est à la disposition des enfants. Vous pouvez prolonger vos balades dans le Bois de Thouars, une ancienne forêt royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

©Collection Fabienne Labat