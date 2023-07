Circuit à vélo : « Domaine de Thouars » Château de Thouars Talence, 16 septembre 2023, Talence.

Circuit à vélo : « Domaine de Thouars » Samedi 16 septembre, 14h00 Château de Thouars Gratuit. Sur inscription. À partir de 12 ans. Casque obligatoire.

Enfourchez vos vélos pour cette balade qui vous conduira à travers le bois du château de Thouars et de ses dépendances jusqu’aux abords du domaine de Raba. Installé dans l’ancien domaine du château, le parc des sports et de loisirs de Thouars mêle forêt, bassins et équipements sportifs, anciennes allées XVIIIe et chemins de traverse, pour le plus grand plaisir des petits et des grands.

Château de Thouars 27 allée des Petits Rois, 33400 Talence Talence 33400 Thouars Gironde Nouvelle-Aquitaine patrimoine@talence.fr Le Château de Thouars est un beau palais, au cœur d'un parc arboré sur la commune de Talence, dans l'agglomération bordelaise. Le château ne se visite pas mais accueille ponctuellement des expositions d'art. Le parc d'agrément est très agréable. Les pelouses sont propices à la détente. Une aire de jeux est à la disposition des enfants. Vous pouvez prolonger vos balades dans le Bois de Thouars, une ancienne forêt royale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T15:30:00+02:00

©Ville de Talence