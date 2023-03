Question pour un emploi Château de Thouars Talence Catégories d’Évènement: Gironde

Question pour un emploi Mardi 21 mars, 08h45 Château de Thouars Gratuit sur inscription JOURNÉE DE L'EMPLOI Mardi 21 mars 2023, de 8h45 à 13h

Gratuit, sur inscription auprès du service de l’emploi Le mardi 21 mars 2023, la Ville de Talence organise « Questions pour un emploi », un événement intercommunal ludique et innovant pour accompagner les demandeurs d’emploi sur le territoire. En partenariat avec les communes de Gradignan et Villenave d’Ornon et avec le PLIE (Plan local pour l’insertion et l’emploi) Portes du Sud, la Ville de Talence expérimente un nouveau format afin de permettre aux demandeurs d’emploi et aux entreprises qui recrutent de se rencontrer, de manière ludique et conviviale.

Intitulé « Questions pour un emploi », ce temps fort coordonné par le service municipal emploi se tiendra le mardi 21 mars 2023, de 8h45 à 13h, au château de Thouars. UN JEU POUR DÉCOUVRIR LES ENTREPRISES L’objectif de la journée est d’initier des recrutements de façon originale : exit les CV, place au jeu ! Les candidats devront ainsi deviner, à partir d’un questionnaire, quelles entreprises se tiendront en face d’eux.

Ces dernières, au nombre de 12, seront toutes en phase de recrutement et issues de différents secteurs : santé, Industrie, BTP, Vente/logistique, entretien, aide à la personne, grande distribution, restauration, travaux agricoles, filières techniques. Des cartes de visite seront également mises à disposition pendant la matinée afin que les candidats y inscrivent leurs coordonnées avant de les remettre aux employeurs.

Par ailleurs, les demandeurs d'emploi qui le souhaitent pourront être coachés en amont de l'événement par le service municipal emploi.

