Le vendredi 18 novembre prochain, à 20H30 au stade d’athlétisme de Talence Thouars, aura lieu la 30ème édition de la course des Restos du Cœur. Château de Thouars Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine Deux épreuves seront organisées : La traditionnelle course en relais par équipe de 3 ou 4 pour 10 boucles de 2000m.

par équipe de 3 ou 4 pour 10 boucles de 2000m. Une marche loisir (sans classement) nocturne en équipe qui permettra aux marcheuses et marcheurs de participer à la soirée ce manière plus conviviale ! Comme chaque année, la banda, les Sans Souci, sera présente et un repas chaud vous attendra à l’arrivée de la course. Mobilisez votre école, comité d’entreprise ou club, formez vos équipes et inscrivez-vous avant le 16 novembre auprès de l’association organisatrice les anonymes du campus ! Le bénéfice de la soirée sera intégralement versé aux Restos du Cœur de la Gironde. > Inscription + chèque + photocopies licences ou certificat à adresser avant le 16 novembre à :

Anonymes du Campus / RUNNING CONSEIL.

1 Place du Monteil – 33600 Pessac

