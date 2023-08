Visite du château de Thouaré Château de Thouaré Thouaré-sur-Loire, 16 septembre 2023, Thouaré-sur-Loire.

Visite du château de Thouaré 16 et 17 septembre Château de Thouaré Entrée libre sur le site et participations pour les consommations

Visite du parc, du pigeonnier et des salons du château.

Des artisants d’art réaliseront des présentations de leur savoir-faire

Une troupe de Hautbois donnera quelques représentations de musique classique.

Une exposition de vélo pour découvrir l’histoire de ce sport

Une exposition de voitures anciennes exclusivement le dimanche

Et un salon de thé avec patisseries artisanales

Château de Thouaré 19 rue de la Saulzaie, 44470 Thouaré-sur-Loire 44470 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 17 05 59 03 https://www.chateaudethouare.com/ Demeure familiale dont les premières constructions remontent au XIIIe siècle et largement remanié au XIXe. Le Château accueille des séminaires ou des événements d’entreprises, des réceptions familiales, des chambres d’hôtes et un gîte. Parking à l’extérieur du parc, et accès par les transports en commun de la TAN, C7 et TER

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Propriétaire du Château