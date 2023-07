Visite du Château de Thézan et de son parc Château de Thézan Saint-Didier, 16 septembre 2023, Saint-Didier.

Visite du Château de Thézan et de son parc 16 et 17 septembre Château de Thézan Tarif préférentiel à 6€ – Livrets de visite offerts

Château et parc ouverts pour les Journées du Patrimoine, avec animations historiques tout au long de la journée présentées par « Les Nuits Comtadines »

Tarif préférentiel à 6€,au lieu de 8€

Château de Thézan 58 Rue du Château, 84210 Saint-Didier Saint-Didier 84210 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0622880746 http://www.chateaudethezan.com https://m.Facebook.com/chateaudethezan;https://www.instagram.com/chateaudethezan [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudethezan.com »}] Entre Lubéron et Ventoux, l’ancienne demeure des Marquis de Venasque a toujours été habitée et agrandie depuis l’époque gallo-romaine. Vous découvrirez ses salons entièrement meublés et ayant conservé leurs décors fastueux, mais aussi des installations thermales uniques datant du Second Empire. Jardins dessinés par Le Nôtre réaménagés en Parc à l’Anglaise au XIXe siècle. Parkings publics de la commune à proximité, espace piéton au cœur du vieux village.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Chateau de Thezan