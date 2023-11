Visite du château de Théobon à Loubès Bernac Château de Theobon Loubès-Bernac, 1 juillet 2024, Loubès-Bernac.

Loubès-Bernac,Lot-et-Garonne

Château de la fin du XVIème siècle, qui semble avoir eu un pont-levis. Actuellement, un pont de pierre enjambe les fossés. La façade d’entrée présente des ouvertures à double meneaux. Dans la cour intérieure, le corps de logis est en retour d’équerre allongée. Escalier avec une rampe en fer forgé du XVIIème siècle. Chapelle. Plafonds peints restaurés de la même époque. © Monuments historiques Base Mérimée Architecture

Aujourd’hui le château est privé. Il se visite en été et en raison des travaux de rénovation et de réalisation de quartiers d’habitations aménagés et équipés, le circuit de visite peut-être modifié par le propriétaire.

Visite du château du lundi au samedi fermé les dimanches et jours fériés du 3 juillet au 19 août..

Château de Theobon

Castle from the end of the 16th century, which seems to have had a drawbridge. Today, a stone bridge spans the moat. The entrance façade has double mullioned openings. In the inner courtyard, the main building has an elongated square return. Staircase with a wrought iron railing from the XVIIth century. Chapel. Restored painted ceilings from the same period. monuments historiques Base Mérimée Architecture

Today the castle is private. It can be visited in summer and because of the renovation works and the realization of fitted out and equipped living quarters, the visit circuit can be modified by the owner.

Visit of the castle from Monday to Saturday, closed on Sundays and holidays from July 3 to August 19.

Castillo de finales del siglo XVI, que parece haber tenido un puente levadizo. En la actualidad, un puente de piedra cruza el foso. La fachada de entrada tiene aberturas con doble parteluz. En el patio interior, el edificio principal tiene forma de cuadrado alargado. Escalera con barandilla de hierro forjado del siglo XVII. Capilla. Techos pintados restaurados de la misma época. monuments historiques Base Mérimée Architecture

En la actualidad, el castillo es privado. Puede visitarse en verano y, debido a las obras de renovación y a la creación de viviendas equipadas, el circuito de visita puede ser modificado por el propietario.

El castillo está abierto de lunes a sábado, cerrado los domingos y días festivos del 3 de julio al 19 de agosto.

Burg aus dem späten 16. Jahrhundert, die offenbar eine Zugbrücke besaß. Heute führt eine Steinbrücke über die Gräben. Die Eingangsfassade weist Öffnungen mit doppelten Sprossen auf. Im Innenhof ist das Hauptgebäude ein langgestrecktes Winkelstück. Treppe mit schmiedeeisernem Geländer aus dem 17. Jahrhundert. Jahrhundert. Restaurierte Deckengemälde aus der gleichen Zeit. © Monuments historiques Base Mérimée Architecture

Heute befindet sich das Schloss in Privatbesitz. Es kann im Sommer besichtigt werden. Aufgrund von Renovierungsarbeiten und der Schaffung von eingerichteten und ausgestatteten Wohnvierteln kann die Besichtigungstour vom Eigentümer geändert werden.

Das Schloss kann von Montag bis Samstag besichtigt werden und ist an Sonn- und Feiertagen vom 3. Juli bis 19. August geschlossen.

