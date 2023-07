Visites guidées du château de Théméricourt : 100 ans d’histoire Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine

Yvelines Visites guidées du château de Théméricourt : 100 ans d’histoire Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine, 17 septembre 2023, Conflans-Sainte-Honorine. Visites guidées du château de Théméricourt : 100 ans d’histoire Dimanche 17 septembre, 10h00, 11h00 Château de Théméricourt Sur réservation auprès de l’Office de tourisme Pour la première fois de son histoire le château de Théméricourt, qui accueille l’Ecole Régionale du Premier Degré, sera ouvert au public lors de visites guidées. En 1921 l’Enfance batelière, créée par Albert Morillon, achète le château de Théméricourt pour y créer un internat pour les fils de bateliers, celui-ci ouvre en 1924. Château de Théméricourt 36 quai de la République 78700 Conflans-Sainte-Honorine Conflans-Sainte-Honorine 78700 Vieux Conflans Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 34 90 99 09 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00 ©ERPD Détails Catégories d’Évènement: Conflans-Sainte-Honorine, Yvelines Autres Lieu Château de Théméricourt Adresse 36 quai de la République 78700 Conflans-Sainte-Honorine Ville Conflans-Sainte-Honorine Departement Yvelines Lieu Ville Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine

Château de Théméricourt Conflans-Sainte-Honorine Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/conflans-sainte-honorine/