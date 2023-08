JEP – CHÂTEAU DE TERRE NEUVE Château de Terre Neuve Fontenay-le-Comte, 15 septembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte,Vendée

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez ce monument emblématique de Fontenay-le-Comte, à tarif réduit..

2023-09-15 fin : 2023-09-18 12:00:00. .

Château de Terre Neuve Rue Jarnigande

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



On the occasion of the European Heritage Days, discover this emblematic monument of Fontenay-le-Comte, at a reduced rate.

Durante las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra este emblemático monumento de Fontenay-le-Comte a un precio reducido.

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes können Sie dieses symbolträchtige Bauwerk von Fontenay-le-Comte zu einem ermäßigten Preis entdecken.

Mise à jour le 2023-08-19 par Vendée Expansion