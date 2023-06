Visite guidée d’un château du XVe siècle par la famille Ternay Château de Ternay Ternay, 16 septembre 2023, Ternay.

Visite guidée d’un château du XVe siècle par la famille Ternay 16 et 17 septembre Château de Ternay Gratuit -18 ans. 5€ + 18 ans. Billetterie sur place. Visite guidées : 10h30, 14h30, 16h00 et 17h30. Les visites libres ne sont pas autorisées.

La famille de Ternay vous accueille personnellement pour une visite guidée empreinte d’humour et de passion. Des travaux de restauration de la façade est de la cour d’honneur seront en cours et pourraient même être terminés. Nous évoquerons les différentes techniques employées pour la remise en état de ce bâtiment exceptionnel du XVe siècle.

Si vous arrivez trop tôt avant le départ de la visite, le parc, avec ses arbres centenaires, est également une belle découverte qui vaut le détour à lui seul ! Le château de Ternay est un patrimoine vivant qui propose différentes activités, telles que l’accueil de groupes scolaires pour des journées pédagogiques, de magnifiques chambres d’hôtes et de grands gîtes pour accueillir des touristes venus des quatre coins du monde. Le château de Ternay est meublé et habité par la famille Ternay depuis plus de 400 ans, ce qui leur confère une connaissance approfondie de l’histoire du château, qu’elle soit sombre, glorieuse ou romanesque. Ce domaine n’aura plus de secrets pour vous !

Pour les curieux et les chineurs, un « vide-greniers brocante » sera organisé dans le parc du château le dimanche.

Château de Ternay 9 rue du château, 86120 Ternay Ternay 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 22 97 54 http://www.chateau-de-ternay.com Le château de Ternay est un édifice privé, classé au titre des Monuments historiques, considéré comme un petit trésor du Val de Loire et du Poitou.

Il fut bâti par le chevalier Bertrand de Beauvau pour les beaux yeux de la princesse Françoise de Brézé.

Ses actes militaires, sa carrière de diplomate et de créancier à la cour des ducs d’Anjou et des rois de France, permettent à Bertrand de Beauvau d’amasser une fortune considérable.

C’est en 1439 que débutent les travaux de construction de son château à Ternay : de la forme d’un quadrilatère irrégulier enfermant une cour intérieure, une tour à chaque angle, le tout ceint d’un profond fossé et d’une forte muraille.

Le donjon est une construction hexagonale de proportions remarquables. La chapelle quant à elle, est une merveille de l’art gothique avec une dentelle de sculpture. La cour intérieure se compose de deux galeries superposées, qui symbolisent délicatesse et raffinement.

Depuis sa construction, une partie de la décoration du château a changé en fonction des goûts et des notions de confort des personnes qui l’ont habité. L’autre partie (chapelle, donjon et loggia de la cour d’honneur) est restée tel qu’au XVe siècle.

