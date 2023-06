Visite d’un château fort médiéval Château de Tennessus Amailloux, 16 septembre 2023, Amailloux.

Venez découvrir ce château fort du XIVe siècle entouré de douves, de meurtrières, de chemin de ronde et de cheminées en granit, situé dans un parc calme et rustique qui possède beaucoup de charme.

Les magnifiques pièces sont aménagées en accord avec leur cadre médiéval, et l’accès se fait par un escalier à vis.

Dans le cadre d’une visite libre, le château vous ouvrira ses portes afin que vous puissiez profiter de 7 pièces ainsi que du parc environnant.

Château de Tennessus Château de Tennessus, 79350 Amailloux Amailloux Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 95 50 60 http://www.chateau-medieval.com Le château de Tennessus est un château fort du XIVe siècle, avec donjon, meurtrières, douves, chemin de ronde, pont-levis, cheminées monumentales, parc et jardin clos de mur, sans oublier ses pièces aménagées dans le style de l'époque, formant un ensemble féodal presque intact.

16 septembre 2023, 14:00-18:30

17 septembre 2023, 14:00-18:30

