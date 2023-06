Renaissance et art contemporain au château lors d’une visite libre Château de Taurines Centrès, 16 septembre 2023, Centrès.

Situé au cœur du petit village rural de Taurines, dans la commune de Centrès en Aveyron, ce château remonte au XIIIe et XIVe siècle.

À partir de 1981, une association de bénévoles s’est mobilisée pour restaurer et donner une nouvelle vie à ce remarquable édifice. En collaboration avec les compagnons du devoir, ils ont réalisé de véritables chefs-d’œuvre, tels qu’un escalier à vis à noyau creux, une clé à voûte suspendue, une porte monumentale et de magnifiques cheminées.

Cette initiative a également ouvert la voie à la diffusion de l’art contemporain dans le département de l’Aveyron. Cette année, trois artistes, Arno Fabre, Jérôme Souillot et Marion Le Torrivellec, exposent leurs œuvres sur le thème de : « bonheur, santé et prospérité technique ».

Forte de cette initiative, les bénévoles de l’association ont organisé au château de nombreuses animations culturelles afin de financer en partie les travaux à réaliser. C’est dans cet élan que furent créées les premières initiatives de diffusion de l’art contemporain dans le département de l’Aveyron. De nombreux et nombreuses artistes ont habité le château par leurs créations comme Claude Clarbous, Victoria Klotz, Nicolas Primat, Delphine Gigoux-Martin, Aurèle, Michel Cure, Alain Josseau, Armand Jalut, Grout/Mazéas, Romain Bernini, Virginie Barré, Damien Deroubaix, Françoise Quardon, Baptiste Debombourg, Stéphane Belzère, Daniel Coulet, Arno Fabre, Jérôme Souillot, Marion Le Torivellec.

©Commune de Centres