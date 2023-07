Spectacle pyrotechnique + repas proposé par la commune Château de Tarigny Tartigny Catégories d’Évènement: Oise

Tartigny Spectacle pyrotechnique + repas proposé par la commune Château de Tarigny Tartigny, 16 septembre 2023, Tartigny. Spectacle pyrotechnique + repas proposé par la commune Samedi 16 septembre, 20h00 Château de Tarigny Spectacle + repas proposé par la commune Château de Tarigny 7 place des Deportés 60120 Tartigny 60120 Oise Hauts-de-France 06 07 48 03 92 Le château actuel a été élevé par le duc de Montmorency dans les années 1550 .Le pigeonnier octogonal a été restauré,.Le potager circulaire clos de murs est une particularité de Tartigny. Plusieurs arbres centennaires ornent le Parc. parking sur la place du village. Accès handicapé possible. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

