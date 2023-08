Festival Emerg’en Scène – 9ème édition Château de Tardes et bas des remparts Saint-Macaire, 8 septembre 2023, Saint-Macaire.

Saint-Macaire,Gironde

Sortons, réunissons-nous le temps d’un spectacle et vivons le bonheur partagé d’être ensemble pour s’échapper et se laisser transporter dans l’univers artistique …. rire, ou vibrer devant l’artiste qui ose créer, nous bouleverser, nous transporter dans son monde !

Le festival Emerg’en Scène vous propose un moment privilégié de rencontres autour de la création artistique théâtrale dans la cité médiévale de Saint-Macaire. De nombreux spectacles pour toute la famille dans divers lieux de la cité. Le vendredi 8 et samedi 9 septembre à Saint-Macaire. Soirée d’inauguration vendredi 08 septembre au Château de Tardes.

Food truck et buvette sur place (sauf pour le vendredi soir)..

2023-09-08 fin : 2023-09-09 . EUR.

Château de Tardes et bas des remparts

Saint-Macaire 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Let?s get together for a show and experience the shared pleasure of being together, to escape and let ourselves be transported into the artistic universe …. laugh, or vibrate before the artist who dares to create, to move us, to transport us into his or her world!

The Emerg?en Scène festival offers you a unique opportunity to discover new theatrical creations in the medieval town of Saint-Macaire. Numerous shows for the whole family in various venues around the town. Friday, September 8 and Saturday, September 9 in Saint-Macaire. Opening evening Friday September 08 at Château de Tardes.

Food truck and refreshment bar on site (except Friday evening).

Reunámonos para asistir a un espectáculo y experimentar el placer compartido de estar juntos, evadirnos y dejarnos transportar al universo artístico …. ¡Reír, o emocionarnos con el artista que se atreve a crear, a emocionarnos, a transportarnos a su mundo!

El festival Emerg?en Scène le ofrece una oportunidad única de conocer a artistas teatrales en la ciudad medieval de Saint-Macaire. Numerosos espectáculos para toda la familia en diferentes lugares de la ciudad. Viernes 8 y sábado 9 de septiembre en Saint-Macaire. Inauguración el viernes 8 de septiembre en el castillo de Tardes.

Food truck y bar (excepto el viernes por la noche).

Gehen wir raus, versammeln wir uns für die Dauer einer Aufführung und erleben wir das gemeinsame Glück, zusammen zu sein, um zu entfliehen und uns in die künstlerische Welt entführen zu lassen …. Lachen oder vibrieren vor dem Künstler, der es wagt, etwas zu erschaffen, uns zu erschüttern und in seine Welt zu entführen!

Das Festival Emerg?en Scène bietet Ihnen einen privilegierten Moment der Begegnung rund um das künstlerische Schaffen des Theaters in der mittelalterlichen Stadt Saint-Macaire. Zahlreiche Aufführungen für die ganze Familie an verschiedenen Orten der Stadt. Freitag, den 8. und Samstag, den 9. September in Saint-Macaire. Eröffnungsabend am Freitag, den 8. September im Château de Tardes.

Foodtruck und Getränkeausschank vor Ort (außer am Freitagabend).

Mise à jour le 2023-08-18 par Gironde Tourisme