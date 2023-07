Visite libre Château de Talcy Talcy, 16 septembre 2023, Talcy.

Visite libre 16 et 17 septembre Château de Talcy

En toute autonomie, venez profiter de l’ambiance chaleureuse de Talcy, son architecture et son mobilier exceptionnel préservé depuis le XVIIIe siècle avant de conclure par une promenade dans les 7 ha de jardins.

Au fil de la promenade, le visiteur aura la surprise de découvrir les dessins et les films de Jan Kopp mettant en avant les gestes des jardiniers sous le titre « Faire un jardin », puis les créations sonores « Patience sauvage » d’Eric La Casa à écouter dans le jardin.

Château de Talcy 18 rue du Château 41370 Talcy Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 81 03 01 Édifiée en 1520 pour le banquier italien Bernardo Salviati, cette demeure de charme porte l’empreinte des amours de ses muses, Cassandre et Diane, avec les poètes Ronsard et Agrippa d’Aubigné. Face à la plaine de Beauce ligérienne, le château se dresse dans un cadre verdoyant témoin de son passé de domaine agricole. Fidèle à l’architecture du terroir, le château a gardé l’aspect rude des châteaux gothiques en Beauce Blésoise, mais l’élégante galerie, le puits, les intérieurs meublés d’un mobilier du XVIIIe siècle apportent une note de délicatesse au lieu, qui offre aux visiteurs un vaste jardin, aujourd’hui réaménagé en verger de collections (pommiers, poiriers, framboisiers, noisetiers… etc). En formes palissées ou libres, ses massifs de fleurs annuelles ou vivaces agrémentent les collections de variété fruitières. Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Léonard de Serres, CMN Paris