La Dame à la Capuche par la Compagnie du Hasard Dimanche 3 septembre, 17h00 Château de Talcy

Spectacle déambulatoire tout public dès 6 ans !

Pour leur anniversaire de mariage, Diane et Lionel ont choisi de visiter une exposition bien loin de chez eux sur les Vénus et Madones de la préhistoire dont la fameuse Dame à la Capuche. C’est alors que le miroir ingénu du petit visage d’ivoire agit comme le révélateur des frictions du couple qui paraissait modèle…

Texte et mise en scène : Emmanuel faventines

Avec : Emmanuel Faventines, Danièle Marty, Henri Payet

Décors : Michel Druez

Costumes : Léonor Boyot-Gellibert

merci à Sebastien Brossillon & Léo Bénard

Château de Talcy 18 rue du Château 41370 Talcy Talcy 41370 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 81 03 01 Édifiée en 1520 pour le banquier italien Bernardo Salviati, cette demeure de charme porte l’empreinte des amours de ses muses, Cassandre et Diane, avec les poètes Ronsard et Agrippa d’Aubigné. Face à la plaine de Beauce ligérienne, le château se dresse dans un cadre verdoyant témoin de son passé de domaine agricole. Fidèle à l’architecture du terroir, le château a gardé l’aspect rude des châteaux gothiques en Beauce Blésoise, mais l’élégante galerie, le puits, les intérieurs meublés d’un mobilier du XVIIIe siècle apportent une note de délicatesse au lieu, qui offre aux visiteurs un vaste jardin, aujourd’hui réaménagé en verger de collections (pommiers, poiriers, framboisiers, noisetiers… etc). En formes palissées ou libres, ses massifs de fleurs annuelles ou vivaces agrémentent les collections de variété fruitières. Depuis Blois ou Orléans, A10 sortie Mer-Chambord ou D152 jusqu’à Mer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-03T17:00:00+02:00 – 2023-09-03T18:00:00+02:00

©Compagnie du Hasard