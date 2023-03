Promenade sonore au jardin Château de Talcy, 3 juin 2023, Talcy.

Promenade sonore au jardin 3 et 4 juin Château de Talcy Le billet pour les jardins donne également accès au château et à l’exposition Plein tarif : 6 € ; Tarif réduit : 5 € ; Gratuité : moins de 26 ans.

Venez écouter les sons du jardin pour mieux l’appréhender.

Artiste sonore, Eric La Casa invite les visiteurs à porter leur attention sur le présent du jardin au plus près du réel et d’interroger leur perception du lieu. Tout au long de la saison estivale, des flashs codes disséminés dans le jardin leur proposeront d’écouter de courts podcasts sur le temps du jardin et du paysage de Talcy, mêlant témoignages des jardiniers et archives sonores.

Le château de Talcy est un château Renaissance, rebâti à partir de 1520 par un banquier italien. Cassandre, la fille du premier propriétaire, inspire au poète Ronsard les célèbres vers « Mignonne, allons voir si la rose… » Diane, sa nièce, est la muse du jeune Agrippa d'Aubigné. La fille de Cassandre compte dans sa descendance directe Alfred de Musset. Un des derniers propriétaires, Albert Stapfer, est le premier traducteur du poète allemand Goethe. Il est agrémenté d'un verger de collection aux nombreuses formes palissées (domaine 7 ha, verger 1 ha).

