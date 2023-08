Les machines de siège au Moyen Âge Château de Taillebourg Taillebourg, 17 septembre 2023, Taillebourg.

Les machines de siège au Moyen Âge Dimanche 17 septembre, 10h00 Château de Taillebourg Gratuit. Entrée libre.

Le trébuchet est une machine de siège utilisée du XIIe au XVIe siècle. Il a constitué une avancée importante dans l’art de la guerre au Moyen Âge. Des projectiles (boulets) pesant jusqu’à 140 kg pouvaient être lancés à plus de 200 mètres avec une grande précision.

À partir d’une reconstitution (petit trébuchet), vous pourrez découvrir les particularités techniques de cet engin et réaliser des tirs avec différents types de boulets.

La présentation comprend des maquettes, des panneaux pédagogiques, des vidéos, des boulets et des tirs de trébuchet.

Programme définitif sur : http://www.taillebourg17.fr

Château de Taillebourg Parc du Château, 17350 Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « http://www.taillebourg17.fr »}] Le site de Taillebourg a joué un rôle de premier plan dans l’histoire régionale par la présence de la Charente, l’édification d’un château et son appartenance à une puissante famille. Son port était parmi les plus actifs du fleuve Charente, en raison de son emplacement à proximité du dernier pont dans la partie aval du fleuve.

Ce pont était prolongé sur la rive gauche par une voie insubmersible, appelée la chaussée Saint-James, mentionnée dès le XIIe siècle et longue de 1000 mètres, autrefois fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’éperon qui surplombe le fleuve a permis la construction d’un château qui contrôlait le passage du pont et la navigation sur le fleuve. Plusieurs fois reconstruit et remanié, ce château est actuellement l’objet d’importants travaux de restauration. Rendue célèbre par la bataille de Taillebourg en 1242, peinte par Delacroix et visible au château de Versailles, la cité a conservé les traces de son passé et le charme paisible d’un petit port fluvial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©D. Arroyo-Bishop