L’archéologie du bâti au château Château de Taillebourg Taillebourg, 16 septembre 2023, Taillebourg.

L’archéologie du bâti au château Samedi 16 septembre, 15h00 Château de Taillebourg Gratuit. Entrée libre. Lieu : salles voûtées – Cour Marie de Valois – Parc du château. Le programme définitif est disponible sur : http://www.taillebourg17.fr

Présentation et visite commentée sur place de l’analyse archéologique du bâti, permettant d’identifier les grandes phases de construction et d’aménagement du site en tant que place forte sur la Charente depuis le XIe siècle.

Par Julie Cremona, archéologue et doctorante en histoire et archéologie médiévale à l’université Bordeaux Montaigne. Elle est également l’auteure de l’étude documentaire et de l’analyse archéologique globale du château de Taillebourg, entreprise en 2022 par EVEHA (Études et valorisations archéologiques).

Cette opération a donné lieu à la production de plans phasés et à une étude documentaire mettant en lumière les différents états du château. Ainsi, des traces des états médiévaux et du XVIIe siècle ont été relevées, mais c’est surtout l’état du XVIIIe siècle du château qui ressort, de même que des réparations attribuées au XIXe siècle et des restaurations du XXe siècle.

Cette étude a été menée dans le cadre du diagnostic global du château de Taillebourg par l’agence Goutal. Son objectif était d’évaluer l’ordre de priorité des travaux à effectuer, notamment pour la mise en sécurité du site qui est la propriété de la mairie de Taillebourg.

Château de Taillebourg Parc du Château, 17350 Taillebourg Taillebourg 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Le site de Taillebourg a joué un rôle de premier plan dans l’histoire régionale par la présence de la Charente, l’édification d’un château et son appartenance à une puissante famille. Son port était parmi les plus actifs du fleuve Charente, en raison de son emplacement à proximité du dernier pont dans la partie aval du fleuve.

Ce pont était prolongé sur la rive gauche par une voie insubmersible, appelée la chaussée Saint-James, mentionnée dès le XIIe siècle et longue de 1000 mètres, autrefois fréquentée par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.

L’éperon qui surplombe le fleuve a permis la construction d’un château qui contrôlait le passage du pont et la navigation sur le fleuve. Plusieurs fois reconstruit et remanié, ce château est actuellement l’objet d’importants travaux de restauration. Rendue célèbre par la bataille de Taillebourg en 1242, peinte par Delacroix et visible au château de Versailles, la cité a conservé les traces de son passé et le charme paisible d’un petit port fluvial.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

© EVEHA