Les médiévales de Sully-sur-Loire #4 / La gastronomie médiévale
Vendredi 29 décembre 2023
Château de Sully-sur-Loire, Sully-sur-loire

Les médiévales de Sully-sur-Loire #4

Vendredi 29 décembre, 13h30 à 17h30

Mais comment mangeait-on au Moyen Âge ? Vous saurez tout sur les habitudes de table de nos ancêtres en suivant notre intervenante. Cuisine et arts de la table n’auront plus de secrets pour vous. Une belle mise en bouche avant d’attendre le repas du réveillon du nouvel an. Peut-être aurez-vous l’occasion de déguster quelques spécialités médiévales ?

Par la compagnie « Hauts Cœurs »

Tout public

Inclus dans le billet d’entrée

Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-29T12:30:00+01:00 – 2023-12-29T16:30:00+01:00

Département du Loiret