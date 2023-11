Spectacle de Noël : Mélisande et le père Noël Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Spectacle de Noël : Mélisande et le père Noël Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 27 décembre 2023, Sully-sur-loire. Spectacle de Noël : Mélisande et le père Noël Mercredi 27 décembre, 14h30 Château de Sully-sur-Loire Spectacle de Noël « Mélisande et le père Noël »

Mercredi 27 décembre à 15h30

Mélisande et le père Noël : un tourbillon de péripéties dans ce conte sur la magie de Noël.

Au Moyen Âge, Elise et Mélisande, aidées d’un menuisier bourru, une fée loufoque et d’un musicien malicieux, décident que chaque enfant aura un cadeau pour Noël. Débute alors, une folle aventure du Noël des enfants, qui va bientôt se répandre dans le monde entier.

Par la compagnie « Cyclone »

A partir de 5 ans

Sur réservation, nombre de places limité

Sur réservation, nombre de places limité

Inclus dans le billet d'entrée

