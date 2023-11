Atelier création de boule de Noël Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Atelier création de boule de Noël Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 27 décembre 2023, Sully-sur-loire. Atelier création de boule de Noël Mercredi 27 décembre, 13h00 Château de Sully-sur-Loire Atelier « Création de boule de Noël »

Mercredi 27 décembre, 14h

Un atelier festif où petits et grands pourront alors confectionner leur propre boule de Noël. A votre disposition, tout le matériel nécessaire à vos plus belles créations que vous pourrez ensuite accrocher dans votre sapin.

En libre-service (en présence d’un agent)

Tout public

Inclus dans le billet d’entrée Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-27T13:00:00+01:00 – 2023-12-27T14:30:00+01:00

2023-12-27T13:00:00+01:00 – 2023-12-27T14:30:00+01:00 FMACEN045V50BCHK Département du Loiret Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Château de Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire latitude longitude 47.767562;2.375304

Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/