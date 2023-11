Un Noël féérique – goûter et spectacle Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Un Noël féérique – goûter et spectacle Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 23 décembre 2023, Sully-sur-loire. Un Noël féérique – goûter et spectacle Samedi 23 décembre, 15h30 Château de Sully-sur-Loire Un Noël féérique – goûter et spectacle

Samedi 23 décembre, 16h30 à 18h

A l’aube du réveillon de Noël, venez participer à un goûter de Noël au château de Sully-sur-Loire. Des jongleurs de feu seront présents pour un spectacle qui mettra en lumière notre château à la nuit tombée. Inédit et chaleureux pour ce moment gourmand et féérique au château !

Tout public

Sur réservation pour le goûter

Inclus dans le billet d'entrée Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire

2023-12-23T15:30:00+01:00 – 2023-12-23T17:00:00+01:00

