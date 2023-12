Cet évènement est passé Les animés de Noël – Décor Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Les animés de Noël – Décor Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 1 décembre 2023 11:30, Sully-sur-loire. Les animés de Noël – Décor 1 – 31 décembre Château de Sully-sur-Loire Les animés du château de Sully-sur-Loire

Du 1er au 31 décembre

Pour les fêtes de fin d’année, des oursons animés ont pris possession du château. Une belle décoration pour vous faire voyager au pays féérique des oursons pâtissiers et cuisiniers accompagnée d’un décor gourmand.

Tout public

Inclus dans le billet d'entrée du château
Château de Sully-sur-Loire
Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire

