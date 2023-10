Les médiévales de Sully #3 Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Les médiévales de Sully #3 Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 26 novembre 2023, Sully-sur-loire. Les médiévales de Sully #3 Dimanche 26 novembre, 09h00, 12h30 Château de Sully-sur-Loire Voir https://www.chateausully.fr/ Les médiévales de Sully #3

Dimanche 26 novembre de 10h à 12h et de 13h30 à 17h30

Une vraie plongée dans le monde du Moyen Âge sous l’angle de la vie quotidienne : l’hygiène, la santé, les coutumes… retrouvez-vous au château en plein XVe siècle.

Par la cie « Hauts Cœurs »

Tout public

Au rez-de-chaussée du donjon

Inclus dans le billet d'entrée du château. Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire

2023-11-26T09:00:00+01:00 – 2023-11-26T11:00:00+01:00

2023-11-26T12:30:00+01:00 – 2023-11-26T16:30:00+01:00

