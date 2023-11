Concert-Spectacle au Château – « Mais où est donc passé Voltaire? » Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Concert-Spectacle au Château – « Mais où est donc passé Voltaire? » Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 18 novembre 2023, Sully-sur-loire. Concert-Spectacle au Château – « Mais où est donc passé Voltaire? » Samedi 18 novembre, 18h00 Château de Sully-sur-Loire par le Château de Sully -proposé par la Compagnie Ensemble Vocal Ephémère – Une belle mise en lumière des aventures du jeune Voltaire lors de ses exils au château de Sully sur Loire. Un concert-spectacle itinérant dans les salles du château, où musique et théâtre vous attendent pour une soirée inédite ! La soirée en divisée en 3 parties : Spectacle itinérant d’1h30 (plusieurs départs possibles) – Pause en attendant le concert ; pensez à apporter de quoi vous restaurer – Concert de clôture Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 36 86 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.sully@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00

2023-11-18T18:00:00+01:00 – 2023-11-18T20:30:00+01:00 FMACEN045V50B8LJ MURIELLE MERLIN Détails Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Autres Lieu Château de Sully-sur-Loire Adresse Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Ville Sully-sur-loire Lieu Ville Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire latitude longitude 47.767562;2.375304

Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sully-sur-loire/