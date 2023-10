Murder Party au Château de Sully sur Loire Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire Catégorie d’Évènement: Sully-sur-Loire Murder Party au Château de Sully sur Loire Château de Sully-sur-Loire Sully-sur-loire, 28 octobre 2023, Sully-sur-loire. Murder Party au Château de Sully sur Loire Samedi 28 octobre, 18h00, 21h00 Château de Sully-sur-Loire par le château de Sully sur Loire – par la Compagnie Trapobane – Retrouvez-vous au cœur d’une enquête pour élucider un meurtre au château. A vous d’interroger nos 5 suspects et à fouiller des pièces afin de trouver le moindre indice.

Saurez vous résoudre cette affaire et confondre le coupable ?

Faites appel à vos talents de détective ! Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire Sully-sur-loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 36 36 86 »}, {« type »: « email », « value »: « chateau.sully@loiret.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

