Atelier bestiaire médiéval Château de Sully-sur-Loire, 18 avril 2023, Sully-sur-loire. Atelier bestiaire médiéval 18 et 25 avril Château de Sully-sur-Loire Voir https://www.chateausully.fr/ par le château de Sully sur Loire – Quelle était la symbolique des animaux au Moyen Âge ? Après cette découverte, les enfants pourront réaliser leur marque-page amusant sur le thème des animaux légendaires et fantastiques. Une vraie plongée médiévale au château! 7-12 ans

Sur réservation, nombre de places limité

Inclus dans le billet d'entrée Château de Sully-sur-Loire Chemin de la Salle Verte, Sully-sur-loire

2023-04-18T14:00:00+02:00 – 2023-04-18T15:00:00+02:00

2023-04-25T14:00:00+02:00 – 2023-04-25T15:00:00+02:00 FMACEN045V509XR6 Département du Loiret / Marie-Charlotte Tessier

